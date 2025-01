Anteprima24.it - I tifosi al presidente De Luca: “Parli con Iervolino”

Tempo di lettura: < 1 minutoSpendere 150 milioni per il restyling dello stadio a Arechi per poi ritrovarci in una categoria inferiore non sarebbe un bel biglietto da visita per la città di Salerno. Lo ha detto ildella regione Campania Vincenzo De, dopo aver accennato la questione anche ai giornalisti, in un incontro Informale che ha avuto questa mattina al termine della conferenza stampa che si è svolta presso il centro parrocchiale di San Giuseppe in via Guido Vestuti a Salerno, incontrando Riccardo Santoro,del Centro di coordinamento salernitana Club ed altricome il consigliere comunale Antonio Carbonaro e l’ottantacinquenne Rocco Olivieri che domenica scorsa era in trasferta a Pisa. Abbiamo chiesto aldi parlare lui direttamente conper farci capire cosa vuole fare hanno dichiarato al termine dell’incontro iaccusando l’attuale patron della salernitana di cambiare in continuazione idea.