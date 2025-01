Lettera43.it - I discendenti di Alessandro Manzoni

Il 7 marzo 1785 nasceva a Milano, considerato uno dei maggiori scrittori italiani per il suo romanzo I promessi sposi. Importantissima l’impronta di Don Lisander (come lo chiamavano affettuosamente i milanesi) nella nostra cultura e non solo perché tutti, a scuola, abbiamo letto/studiato le vicende di Renzo e Lucia.non fu infatti ‘solo’ romanziere: nel teatro si allontanò dalle cosiddette unità aristoteliche (di tempo, luogo e azione), a differenza di quanto i drammaturghi erano soliti preferire fino ad allora. Ed è anche ricordato per aver patrocinato, negli anni da senatore, l’unità linguistica italiana. Detto della sua eredità letteraria e non, chi sono idioggi?si sposò due volte ed ebbe 10 figli dalla prima moglieRitratti die della prima moglie, Enrichetta Blondel (Getty Images).