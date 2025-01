Ilrestodelcarlino.it - Grandinata a gennaio: “Trattasi di ‘graupel’, fenomeno innescato dal caldo anomalo”

Ravenna, 292025 – Si chiama “graupel” e rischia di diventare parte del nuovo lessico climatico romagnolo. A ipotizzarlo è Pierluigi Randi, presidente di Ampro, l’Associazione meteorologi professionisti. MALTEMPO A SANTERNO. Luca Lunari dell' azienda agricola La Radisa mostra i danni delladi ieri. Grandine Professor Randi, la precocissimadi ieri ha dunque questo nome? “Parliamo di agglomerati di cristalli di ghiaccio, o di fiocchi di neve, di dimensioni piccole e forma tondeggiante. Al loro fianco era comunque presente anche grandine vera e propria. L’anomalia è doppia: da un lato si è formata unaprimaverile nel pieno del periodo invernale, e dall’altra i chicchi di graupel non si sono sciolti mentre cadevano al suolo, per via delle temperature che hanno incontrato, comunque superiori a quelle estive”.