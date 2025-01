Spazionapoli.it - Garnacho al Napoli, Manna ha deciso: non si torna più indietro

Oltre a Comusso, ilha preso una decisione importante che riguarda la trattativa con lo United per.Il, dopo aver battuto la Juventus, ha di fronte a sé un altro big match. Domenica sera, infatti, i partenopei saranno di scena allo Stadio Olimpico per sfidare la Roma di Claudio Ranieri.Da quando è arrivato il tecnico italiano, di fatto, la squadra giallorossa è migliorata tantissimo sia dal punto di vista dei risultati che del gioco. Tuttavia, queste sono caldissime in sede di calciomercato. Dopo quelle su Comusso, sempre più vicino agli azzurri, bisogna segnalare delle grosse novità che riguadano il futuro di Alejandro.Calciomercato, ilè aperto ancora a trattare per: messaggio all’entourage del giocatoreCome scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Fabrizio Romano, gionalista e tra i massimi esperti di calciomercato, ilha comunicato all’entourage del giocatore di essere ancora disposibile a compiere questo trasferimento.