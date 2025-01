Sport.quotidiano.net - Ferrari a Barcellona per i test, mentre Antonelli prende la patente. Hamilton e Leclerc escono con la Rossa

Porte chiuse. Per far conoscere sempre meglio a Lewisla. Concentrando il lavoro su due aspetti: il rapporto con le gomme, studiandone le temperature. E poi le procedure di partenza, sulle quali il sette volte campione del mondo ritiene ci siano margini di miglioramento. È accaduto e sta accadendo a. La segretezza dei collaudi e la presenza ai box del nuovo direttore tecnico, il francese Serra, indicano l’importanza che la Scuderia attribuisce a questo appuntamento. La temperatura degli pneumatici e l’efficacia allo Start sono elementi chiave nel cono di una Formula Uno diventata equilibratissima. Scaldare subito . le scarpe, cioè le gomme, incide dannatamente sulle prestazioni delle vettura. E il dt Serra, che in Mercedes si occupava di ruote e sospensioni, sta intervenendo sulla materia.