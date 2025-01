Biccy.it - Esposto alla Rai contro il duetto Fedez-Masini, la lettera della Consigliera

Adriana Ventura,di paritàProvincia di Rimini, ha presentato unRaiilannunciato trae Marcoal prossimo Festival di Sanremo. I due artisti si esibiranno nella serata dedicata alle cover con Bella Str0nza, celebre brano di, una scelta che molti hanno interpretato come un riferimento a Chiara Ferragni.“Dopo le recenti polemiche circa la partecipazione di Toni Effe al Festival di Sanremo” – le parole di Adriana Ventura nella missiva pubblicata sul sitoProvincia – “abbiamo appreso che al Festival di Sanremo andrà in scena la violenza di genere anche nella serata delle cover, con la canzone di Marco, Bella Str0nza, probabilmente cantata in coppia conche è intenzionato, sembra, a dedicarlaex moglie. cattivo gusto e utilizzo impropriotelevisione di Stato per veicolare insulti alle mogli separate“.