Destiny 2 | Eresia i dettagli sul primo atto e la collaborazione con Star Wars

Gli sviluppatori di2 hanno presentato in anteprima i contenuti deldi2:, in uscita il 4 febbraio 2025. Durante la diretta, il team narrativo ha rivelato il ritorno dell’Astrocorazzata, la gigantesca nave dell’Alveare apparsa per la prima volta in1. Inoltre, sono stati anticipati il ritorno di alcuni volti familiari, sia alleati che nemici, e la scoperta di una nuova Eco, che avrà un impsignificativo sulla storia.Nuovi Contenuti e SfideL’anteprima ha mostrato anche una nuova attività che porterà i giocatori nel Mondo Inferiore, una zona mai esplorata prima. Sono state svelate nuove armi e armature, insieme a inedite nature di sottoclasse, che offriranno nuove possibilità di personalizzazione e strategia nel combattimento. Per gli amanti delle sfide più difficili, il 7 febbraio si terrà la gara della segreta “Dottrina Dilaniata”, in cui i team più competitivi potranno dimostrare la loro abilità per ottenere ricompense esclusive.