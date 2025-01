Serieanews.com - Come sta Santi Gimenez: ansia Milan per l’infortunio, Conceiçao suda freddo

agoha segnato nella sfida di Champions contro il Lille e poi si è fatto male: cerchiamo di capire qualcosa in più sulstaper(Foto: Ansa) – serieanews.comIl nome diagoormai risuonaun mantra in casa. Ed è ancora fonte di grandi preoccupazioni. L’attaccante messicano, principale obiettivo per rinforzare il reparto offensivo rossonero, ha vissuto una serata dai due volti nella sfida di Champions League tra Feyenoord e Lille.Da un lato,ha confermato ancora una volta le sue qualità realizzative, trovando la via del gol nel primo tempo e mettendo in mostra il fiuto del gol che ha attirato l’attenzione del. Dall’altro, però, la partita si è conclusa in anticipo per lui: un problema muscolare lo ha costretto a lasciare il campo prima dell’intervallo, alimentando qualche preoccupazione in ottica mercato.