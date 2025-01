Ilrestodelcarlino.it - Chiuso il locale dei venerdì universitari anconetani: ecco perché

Ancona, 29 gennaio 2025 - Sono arrivati i sigilli sul'La Dama Café Bistrot’, in piazza del Plebiscito, con 10 giorni di stop. La decisione è arrivata dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, ed è stata presa dopo un'operazione che ha visto in campo personale della Questura del Capoluogo Dorico e i finanzieri del comando Provinciale di Ancona. Violazioni e mancanza di licenze Da un controllo amministrativo presso ildel centro, che da qualche tempo organizzava seratee in città, è infatti emerso che non aveva le previste autorizzazioni. Non solo. Nella notte di sabato 25 gennaio all'interno del, che organizzava seratee, sono stati trovati circa 300 ospiti, molti dei quali minorenni. Tavoli e sedie erano stati spostati per permettere ai giovani di ballare, con musica house, deejay e luci soffuse, riproponendo quindi il classico ambiente da discoteca.