Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, sessione invernale terminata per i bianconeri? C’è l’annuncio di Giuntoli: cosa ha detto prima di Juve-Benfica

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24terminato per questa? C’èdidella Champions. Le sue paroleLe parole dia Sky Sportdi, match dell’Allianz Stadium valido per l’ottava ed ultima giornata di Champions League. Ha risposto così sul mercato.MERCATO– «Abbiamo sempreche non volevamo toccare nulla in uscita, integrando la rosa con due elementi in difesa e lo abbiamo fatto e con un attaccante perchè Milik latitava a rientrare. In questo momento il mercato è finito, poi staremo attenti ad opportunità tecnica ed economica».L’INTERVISTA DI CRISTIANOA SKY SPORT PRELeggi sunews24.com