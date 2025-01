Tvplay.it - Boom Inter, l’affare si chiude con lo scambio: Milan beffato

Leggi su Tvplay.it

Colpo di scena in casa. Il club nerazzurro è pronto all’affondo e sarebbe intenzionato a presentare un’offerta importante. Questa sera l’di Simone Inzaghi affronterà un primo importante impegno stagionale, l’ultimo turno di Champions League di questo nuovo format a girone unico contro il Monaco. Ai nerazzurri basta solo un punto perre la pratica e ottenere la qualificazione alla Top 8, fondamentale per evitare i Playoff. Andamento lineare della squadra con l’che ha segnato poco ma ha subito un solo gol nelle 7 precedenti gare del girone.sicon lo(Lapresse) TvPlayLa società perfeziona le uscite in questo mercato, Palacios andrà al Monza mentre il club si è parzialmente liberato di Buchanan, ceduto in prestito con diritto di riscatto al Villarreal e occhio quindi a possibili movimenti in entrata.