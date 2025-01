Ilfattoquotidiano.it - “Apprendo dai giornali che sono indagato, preferisco fare un passo indietro e non partecipare al Festival di Sanremo”: la decisione di Emis Killa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

daiche(a me è stato notificato esclusivamente il daspo, che è un atto amministrativo e non penale) e se questo corrisponderà al vero sarà importante che l’indagine faccia il suo corso e la magistratura possa lavorare in serenità senza polemiche o pressioni o circhi mediatici”: inizia così il messaggio pubblicato attraverso una Instagram Story da.Il rapper, secondo quanto riportato questa mattina 29 gennaio dal Corriere della Sera, sarebbe stato “iscritto nel registro degli indagati dell’inchiesta Doppia Curva della Direzione distrettuale antimafia sugli affari criminali del mondo ultrà interista e milanista che a fine settembre ha portato all’sione di 19 misure cautelari e all’azzeramento delle due curve di Milano”. Su– vero nome Emiliano Rudolf Giambelli – pende un Daspo del questore di Milano, Bruno Megale, che gli interdice le manifestazioni sportive per una durata di tre anni.