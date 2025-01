Ilfogliettone.it - Allarme clorato: maxi-ritiro di Coca-Cola. L’azienda: “Rischio minimo, ma non consumateli”

Una tempesta sanitaria si abbatte sul colossoin Europa. L’imbottigliatoreEuropacific Partners Belgium ha lanciato un’operazione senza precedenti per ritirare milioni di prodotti in sette Paesi Ue, dopo il rilevamento di livelli anomali di, sostanza chimica legata ai processi di disinfezione.I numeri del caso, contattata dall’AFP, ammette: “Non abbiamo una stima precisa, ma parliamo di quantità considerevoli”. I prodotti incriminati, in lattina e vetro, recano codici di produzione compresi tra 328 GE e 338 GE e sono stati distribuiti dalla fine di novembre.Perché ilfa pauraIl, sottoprodotto dei disinfettanti al cloro usati nell’acqua potabile, è sotto la lente dell’EFSA dal 2015. L’Autorità europea aveva segnalato “preoccupazioni per l’esposizione cronica”, soprattutto per i bambini con carenze di iodio.