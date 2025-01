Formiche.net - Alibaba dopo DeepSeek. Dalla Cina arriva un’altra IA

L’anno del serpente è iniziato con il botto per lae per le sue aziende tecnologiche. Il lancio diR1 ha riacceso i riflettori sulla competizione – ma c’è chi parla di rivalità – strategica con gli Stati Uniti, grazie all’abilità del modello della startup cinese nel risolvere problemi complessi, come il ragionamento matematico e la generazione di codice. Oggi ancheha rilasciato un aggiornamento del suo modello linguistico Qwen, che con la versione 2.5-Plus, che secondo un messaggio diffuso su WeChatcompagnia, sarebbe “superiore come performance a GPT-4o,-V3 e Llama-3.1-405B”.Il 2025 è un anno cruciale per Pechino, considerato il “Made in China 2025”, il piano autarchico lanciato un decennio fa. A ottobre, Bloomberg evidenziava come laavesse la leadership globale in cinque tecnologie chiave su 13 analizzate: rispetto al 2015, confermata quella su droni, pannelli solari e grafene; conquistata su alta velocità ferroviaria e automobili elettriche (e batterie al litio).