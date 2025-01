Ilrestodelcarlino.it - Al via corsi d’italiano per gli stranieri. Dalla Caritas una mano all’integrazione

Imparare l’italiano pernon è facile, e soprattutto spesso non è alla portata, economicamente e logisticamente. LaDiocesana di Urbino, che nel nuovo anno ha visto un cambio al vertice, con Luigi Fedrighelli subentrare alla storica direttrice Itala Fazi, ha tra i suoi obiettivi il sostegno pratico agliche vogliono superare le barriere per meglio integrarsi, e dunque organizza per questo un corso di lingua italiana che partirà a febbraio e si svolgerà nella sede di via Cappuccini 16, accanto ai collegi universitari, nei giorni di martedì e mercoledì mattina. Coi suoi volontari esperti, e l’ausilio di persone che dedicano il proprio tempo e le proprie conoscenze ai più bisognosi, il corso vuol fungere in modo sussidiario nell’offrire ai cittadinipresenti sul territorio un’occasione per migliorare l’apprendimento della lingua.