Roma - Con l'arrivo dell'inverno, molti automobilisti si preoccupano di come affrontare le strade innevate o ghiacciate. Tradizionalmente, ledasono state l'accessorio indispensabile per garantire aderenza e sicurezza. Tuttavia, la loro installazione può risultare complicata, soprattutto per chi non ha dimestichezza con questi dispositivi. Oggi, esistono alternative più pratiche ed efficaci che permettono disenza preoccupazioni. Una delle soluzioni più innovative sono le calze da, coperture sintetiche realizzate in tessuto ad alta aderenza che si applicano facilmente sugli pneumatici. Queste calze offrono una trazione eccellente sue ghiaccio e sono particolarmente apprezzate per la loro facilità di montaggio. È fondamentale assicurarsi che le calze rispettino lo standard UNI EN 16662-1:2020 per essere conformi alle normative vigenti.