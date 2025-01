Iltempo.it - Addio a Fabio Postiglione, il giornalista che aveva sfidato la camorra

Leggi su Iltempo.it

Lutto nel mondo del giornalismo. La corsa in moto di, che rientrava a casa dopo una giornata al Corriere della Sera, è finita contro il guard-rail della Tangenziale Est di Milano. È morto così il professionista 44enne del quotidiano milanese. Nato a Napoli, laurea in giurisprudenza, ma con l'anima da cronista,mosso i primi passi al quotidiano «Il Roma», dove si è fatto le ossa tra notizie di cronaca nera e giudiziaria. Nel 2015era finito nel mirino dei boss. Minacce pesanti, intimidazioni che non hanno lasciato spazio all'immaginazione: l'auto e il motorino danneggiati, una folle corsa contromano per inseguirlo fino sotto casa. Unscomodo, ha detto qualcuno nelle intercettazioni. Perché lui - assicurano i colleghi - non si è tirato mai indietro.