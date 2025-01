Lanazione.it - Università di Firenze, tre giorni di orientamento al Campus Morgagni

, 28 gennaio 2025 - Da giovedì 30 gennaio è in programma fino a sabato 2 febbraio l’Open day dell’dipresso il. Per la prima volta il più importante evento didell’Ateneo si articola su tre, moltiplicando così le opportunità di incontro di studentesse e studenti delle scuole superiori e le possibilità di informarsi sulla ricca offerta formativa Unifi e non solo. Per illustrare l’evento, che sta riscuotendo migliaia di adesioni da parte di istituti scolastici e singoli interessati, la prorettrice alla didattica dell’diErsilia Menesini è disponibile a incontrare giornalisti e operatori giovedì 30 gennaio ore 10 all’apertura della trepresso il(viale40-44). Le future matricole possono ancora iscriversi all’Open day, occorre compilare la domanda di registrazione, con la possibilità di prenotarsi a una o più date in programma.