Anteprima24.it - “Un Abbraccio in Comune”: nuovo servizio di supporto alla comunità di Cusano Mutri

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minutiIldiè lieto di annunciare l’apertura dello sportello “Unin”, un’iniziativa innovativa basata sulla Banca del Tempo, pensata per offriregratuito ad anziane ed anziani e alle persone con disabilità. Ilche parte lunedì 3 febbraio, ma il numero delle prenotazione è già attivo e pronto a raccogliere le adesioni, mira a creare una rete di solidarietà tra cittadini, volontari e associazioni, rispondendo alle esigenze quotidiane di chi ha più bisogno.La prima persona ad aver varcato la soglia dello Sportello “Unin” è la psicologa Giulia De Luise. Giulia ha scelto di dedicare il suo tempo e la sua professionalità al nostro progetto, rendendosi disponibile ogni lunedì pomeriggio di inizio mese, presso la sede dello sportello suldie su prenotazione, per offrirepsicologico a chi sente il bisogno di parlare o semplicemente di fare una chiacchierata in libertà.