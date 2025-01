Quotidiano.net - Tra realtà e fiction: attentato Lockerbie, indaga Colin Firth

Roma, 27 gennaio 2025 – Quindici secondi. Un tempo interminabile se si è su un aereo dilaniato in più parti da una bomba e si sta sprofondando nel vuoto. Quindici secondi che Jane Swire (Catherine McCormack) conta davanti a un parlamentare per fargli capire cosa ha provato sua figlia Flora prima di morire in una delle scene più forti disul volo Pan Am 103. La serie Sky Original, da oggi su Sky e Now, ricostruisce gli anni di indagini del medico di base Jim Swire () per scoprire chi si cela dietro il più devastanteterroristico aereo inglese in cui perse la vita sua figlia. Basata sul libro scritto a quattro mani con Peter Biddulph, TheBombing: A Father’s Search for Justice, la miniserie ideata e scritta da David Harrower e diretta da Otto Bathurst e Jim Loach parte proprio da quel 21 dicembre 1988.