Telepass amplia i propri servizi: al via la nuova offerta RC Auto

, azienda leader neiper la mobilità, compie un passo importante nel settore assicurativo, lanciando polizze RC, Moto e Furgone in collaborazione con Verti Assicurazioni. Questa iniziativa rappresenta una svolta significativa, pensata per semplificare la vita deglimobilisti italiani, combinando la praticità d’uso del mondocon la flessibilità delle assicurazioni digitali. L’azienda, tradizionalmente associata ai pedaggistradali, ha annunciato l’espansione delo portafoglio diattraverso una partnership strategica con Verti Assicurazioni, compagnia diretta del Gruppo Mapfre. Le nuove polizze, completamente digitali e personalizzabili, saranno disponibili sui canali online di, confermando l’obiettivo dell’azienda di offrire soluzioni integrate per una mobilità a 360 gradi.