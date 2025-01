Ilrestodelcarlino.it - Stop parcheggio selvaggio. Sfilza di contravvenzioni dopo l’altolà del sindaco. Via Castelfidardo nel mirino

alla sosta selvaggia in via". Parola di Daniele Silvetti,di Ancona. Detto, fatto. Raffica di multe sabato in pieno centro da parte dei vigili urbani. L’intervista realizzata dal Carlino con Silvetti è stata pubblicata sabato mattina e lo stesso giorno gli agenti della polizia locale hanno praticamente seguito alla lettera le sue indicazioni. I controlli, come auspicato dallo stesso primo cittadino, sono partiti già dalla seconda parte della mattinata, ma è stato nel pomeriggio che sono volati i verbali nei confronti dei soliti furbetti della sosta che hanno scelto di usare una strada pedonale comecomodo per lo shopping e lo struscio. L’area era ormai diventata una sorta di zona franca dove chiunque si sentiva libero di poter lasciare l’auto senza incorrere in alcun rischio.