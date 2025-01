Sport.quotidiano.net - "Sella, una serata perfetta. Siamo una buona squadra"

"Fatemelo dire e diciamocelo, questa voltastati bravi,e staff tecnico su tutti". Un elogio alla Benedetto quello del gm Renato Nicolai, che segue le parole in conferenza stampa post-gara di coach Di Paolantonio, con dedica speciale all’attuale dirigente biancorosso, doppiamente felice da ex per il successo a Torino, lì dove aveva trascorso sei anni di lavoro e di vita. "Ci tenevo tanto a vincere sì – racconta Nicolai –, non perché avessi particolare voglia di rivalsa, ma semplicemente perché Torino è una piazza speciale, in cui sono stato bene, e poi era presente gran parte della nostra dirigenza, i consiglieri, gli sponsor e tanti nostri tifosi: volevamo fargli un bel regalo e ciriusciti. E’ stata proprio una bella". La notte, la terza di fila per la, dopo il blitz a Piacenza e il trionfo su Verona: 120 minuti tradotti in sei punti che fanno balzare Cento a ridosso della zona salvezza diretta, che fino a un mese fa sembrava quasi impossibile da raggiungere, ma che tutto ad un tratto è diventato un obbiettivo più che percorribile, soprattutto se lasfodera prestazioni come quelle di domenica al Pala Asti.