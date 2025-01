Romadailynews.it - Roma rapine a commercianti a Tor San Lorenzo, arrestato 32enne, caccia al complice

Unitaliano e’ statodai carabinieri di Anzio perche’ gravemente indiziato dei reati di rapina aggravata, ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale.Ieri pomeriggio, verso le 17:30, e’ stata segnalata al 112 una rapina consumata in un negozio di articoli per la casa, commessa da due persone che, con il volto travisato e casco indossato, armati di pistola si sarebbero fatti consegnare la somma contenuta nelle casse, circa 1.350 euro, e sarebbero poi fuggiti a bordo di una motocicletta.Il due in fuga sono stati intercettati dai carabinieri che li che hanno inseguiti all’interno di un terreno agricolo dove hanno perso il controllo del mezzo. e’ stato cosi’ bloccato ilindagato, anche con l’utilizzo del taser in dotazione, in quanto l’uomo era in stato di alterazione dovuta all’assunzione di droga, e ha opposto resistenza.