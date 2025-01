Romadailynews.it - Roma: pullman esce di strada in via di Fioranello, strada chiusa per rilievi e messa in sicurezza

Unche viaggiava in via diin prossimita’ del civico 52 a, alle 15 circa, e’ uscito fuori. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’VIII gruppo Tintoretto della polizia locale diCapitale. Sul mezzo non c’erano passeggeri e non ci sono stati quindi feriti. Gli agenti hanno messo inl’area e provveduto a chiudere temporaneamente al traffico via di, tra la via Ardeatina e la via Appia Nuova, per consentire le operazioni di recupero del mezzo coinvolto nell’incidente. Al momento l’accesso a via die’ consentito esclusivamente ai residenti. Sul posto impegnate diverse pattuglie dei caschi bianchi per la viabilita’.Agenzia Nova