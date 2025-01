Calciomercato.it - Roma, addio Hermoso e tre colpi: giallorossi scatenati in queste ultime ore | CM.IT

Lo spagnolo sarà un giocatore del Bayer Leverkusen, è aperta la caccia al sostituto. E intanto il Venezia su Shomurodov apre all’arrivo di un altro attaccanteFlorent Ghisolfi è attivissimo inore di calciomercato. Il direttore vuole rafforzare la, seguendo di fatto le richieste di Ranieri, che aveva parlato di intervenire solo per migliorare la squadra. Con Shomurodov sempre al centro di una trattativa con il Venezia (sul piatto circa 3 milioni di euro), irestano vigili su altre piste sia in Italia sia all’estero per l’attacco. Lorenzo Lucca piace molto, ma per lui va superata anche la concorrenza del Milan e di altre società italiane. Dopo una chiusura iniziale, l’Udinese ha mandato dei piccoli segnali di apertura rispetto una cessione dell’ex Ajax in questa sessione.