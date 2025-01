Dayitalianews.com - Roccaraso invasa da turisti campani: gite low cost spinte da influencer. Il sindaco: “Serve l’esercito”

Numeri che parlano da soli. Cifre di una vera e propria ‘invasione’: ventimila persone a sciare sulle piste, altri 15mila in paese a passeggiare, “centinaia di pullman non autorizzati” che scaricano altre migliaia dimordi e fuggi lungo la statale. Domenica scorsa, sono stati 260 i bus in arrivo solo dallaa e hanno portato, si stima, altre 10-12mila persone. Di fronte a questa situazione è intervenuto ildi, Francesco Di Donato che ha raccontato cosa è successo nel week end nel piccolo centro abruzzese.“Un vero e proprio assalto e la situazione è divenuta ingestibile”, dice il. Si sono creati rallentamenti e disagi per il traffico sulla strada statale 17, in Abruzzo, nei pressi dei comprensori sciistici dell’Alto Sangro: lungo la statale si è quindi formata una fila di auto con rallentamenti anche nel centro urbano,ringendo i carabinieri di Castel di Sangro a intervenire per gestire la situazione.