Rdc la somma delle truffe fa il totale della beffa | 665 milioni spartiti tra 62 000 furbetti che se ne vantavano su Tik Tok

Ledel Rdc? Oltre il danno la. Del resto, lo diceva ironicamente Totò; e lo confermano drammaticamente i datiGdf: è lache fa il. Così, l’addizione di dileggio e furto ammonta a circa 665di euro, distribuite tra almeno 62.000che con la mancetta grillina hanno sottratto indebitamente ingenti fondi alle casse dello Stato. Lo documenta, argomentandolo, un servizio su Libero quotidiano in edicola oggi, che nel certificare sulla base dei dati la maxi, parla di «furto in piena regola». Nello sbugiardare il quale «ha avuto un ruolo importantissimo l’Inps che, collaborando con la Gdf, ha fornito liste di posizioni a rischio». Di richieste che poi sono confluite «in prestazioni indebite». Ma procediamo con ordine.Rdc, lee laquantificate in 665di mancetta grillina elargita a chi non ne aveva titoloAnche perché le cifre da mette in colonna e da addizionare sono a diversi zeri.