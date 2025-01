Ilgiorno.it - Processo alla Mantide di Parabiago: il figlio (imputato) provoca i parenti della vittima

, 28 gennaio 2025 – Poco meno di tre ore per la prima udienza sull’omicidio di Fabio Ravasio in Tribunale a Busto Arsizio, nell’aula dedicata ai giudici Falcone e Borsellino. Sul banco degli imputati Adilma Pereira Carneiro, 49 anni, brasiliana e compagna, difesa dal legale Edoardo Rossi. Gesto fuori luogo La donna è accusata di essere la mente dietro l’omicidio, pianificato per motivi legati all’eredità del quarantasettenne ditravolto e ucciso da un’auto il 9 agosto scorso. Oltre ad Adilma, erano presenti in aula gli altri imputati, come ilIgor Benedito, difeso dall’avvocato Valentina Alberta. Quest’ultimo è stato protagonista durante l’udienza, facendo un gesto eloquente con le dita verso i genitori di Ravasio, come per indicare di fare attenzione e che sarebbero stati osservati con particolare enfasi.