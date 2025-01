Secoloditalia.it - Povera Schlein, anche l’Appendino vuole lasciarla sola: “Il M5S non ha bisogno di allearsi col Pd”

“Quando vado di fronte ai cancelli delle fabbriche e davanti agli ospedali, le assicuro che gli operai e le persone in lista d’attesa non parlano del centro. Quest’anno l’Italia rischia di precipitare in una crisi industriale senza precedenti. Ed è alle difficoltà delle persone che bisogna dare risposte, con proposte chiare e radicali. I tatticismi non ci servono. Non mi interessano i sondaggi ma i risultati che si ottengono”. Un avviso a Elly, quello di Chiara Appendino, che oggi deliena gli scenari politici, fuori e dentro il “campo largo”, in un’intervista al Fatto quotidiano.Appendino e il M5S che “può correre da solo”Per la vicepresidente e deputata del Movimento 5 stelle, è il momento di “dire basta ad alchimie e a formule del passato, e quel che dice Franceschini va nella direzione che auspico”.