Lanazione.it - Più effervescente il post partita del campo. Parole dure del mister, ma a chi giova?

Leggi su Lanazione.it

I punti raccolti restano pochi ma in quanto ad esternazioni il Prato ed il suo allenatore si confermano sempre molto prolifici. I biancazzurri non vanno al di là dello 0-0 in casa contro un tutto sommato abbordabile Sasso Marconi e Mariotti se la prende di nuovo con i suoi giocatori, secondo lui pagati così profumatamente da non potersi permettere prestazioni scialbe come quella di domenica ("Non mi è piaciuto per niente l’atteggiamento della squadra. Qualche giocatore non ha dato quello che poteva: bisogna che si guardino in faccia, perché prendono tanti soldi e li prendono tutti. E a chi è entrato dopo dico che se si vuole pretendere più spazio, c’è da dimostrare in queste partite di meritarlo"). Non è la prima volta che il tecnico lava i panni sporchi dello spogliatoio in conferenza stampa e sinceramente non sappiamo se questo sia davvero un bene.