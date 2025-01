Feedpress.me - «Ora o mai più», ma non toccano pure agli spettatori le seconde occasioni?

Nella dura lotta fra sconforto e sofferenza del sabato sera televisivo, si aggiudica la gara degli ascolti la sofferenza delle storie di «C’è posta per te» su Canale 5, ma «Ora o mai più», la competizione di Raiuno nella quale un gruppo di cantanti di provato successo guida come coach un manipolo di colleghi meno fortunati in cerca di una seconda occasione, merita il primo posto nella classifica.