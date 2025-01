Ilrestodelcarlino.it - Negozianti ’sceriffi’, no delle associazioni: "Non possiamo fare ordine pubblico"

Gli esercizi commerciali insorgono contro le ‘linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici’. Si tratta essenzialmente di una lista di comportamenti che dovrebbe tenere l’esercente ’modello’ nei confronti dei suoi clienti, ed è contenuta in un decreto del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Si tratta di indicazioni che, come precisano fonti del Viminale, "forniscono indirizzi per la stipula di accordi in sede territoriale cui è possibile aderire su base volontaria, senza alcun obbligo e senza quindi nuovi costi per gli operatori", nell’ottica di un "sistema di cooperazione operosa" che, però, è visto da molti esercenti come un eccessivo carico di responsabilità addossato dal governo sulle loro spalle.