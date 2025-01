Morta una bimba di 9 anni Tragedia sulla strada gravissima la mamma | nell’auto anche gli altri due figli

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un tragico incidentele si è verificatoProvinciale 11, nel tratto che collega Gela a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, causando la morte di una bambina di 9. L’evento ha scosso profondamente la comunità locale e riacceso il dibattitosicurezzale nella zona. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto nella mattinata del 28 gennaio 2025. La bambina viaggiava a bordo di un’automobile insieme alla madre e ai due fratellini.>> Crolla un muro, la frana spezza il tubo del gas: si scava per cercare feriti. Cosa è successoPer cause ancora in fase di accertamento, il veicolo ha perso il controllo, uscendo fuorie terminando la sua corsa contro un ostacolo. L’impatto è stato particolarmente violento, causando il decesso immediato della piccola.