Ilgiorno.it - Materna di Santo Stefano, in Consiglio è rivolta: i genitori contro la sindaca. Intervengono i carabinieri

Leggi su Ilgiorno.it

Lodigiano (Lodi), 28 gennaio 2025 – È scoppiata ladeiieri sera incomunale a. E sono dovuti intervenire iper difendere laMarinella Testolina. All’ordine del giorno c’era la discussione di una mozione presentata dalla minoranza sul futuro della scuola, a rischio chiusura per le difficoltà nel trovare l’intesa con l’ente gestore. Giorni fa il primo cittadino aveva fatto sapere che la scuola era destinata alla serrata e c’erano già state proteste deitra sit-in e marce silenziose. Poi il filo della trattativa si era ripreso e un’intesa era stata virtualmente siglata il 22 gennaio. L’accordo tra Comune e associazione San Bassiano, il gestore dellauscente ed unico interlocutore, doveva prevedere l’uso in comodato gratuito dell’immobile di piazza Roma da parte del privato con invece a carico del Comune le spese per le utenze, lo stipendio della cuoca a 36 ore settimanali e l’elargizione di un contributo dell’ente pubblico pari a diecimila euro.