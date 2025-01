Bergamonews.it - Laura, mamma single morta a 41 anni: “Non era andata in pronto soccorso per non lasciare la figlia sola”

Non èalper nonladi 8Fenaroli, 41di origine bergamasca, èdomenica notte per un arresto cardiaco.Madre, al mattino si era recata dalla guardia medica per una febbre con forte tosse che non accennava ad andarsene. Come riporta il Corriere del Trentino, nemmeno la notte le aveva dato tregua, faticando persino a respirare. “Signora, vada al”, la raccomandazione. Solo cheavrebbe deciso di rincasare senza raggiungere il nosocomio, salvo andare incontro a una fatale complicazione in serata.A trovare il corpo della donna senza vita, nel letto, è stata proprio la bambina che ha chiamato gli amici più intimi, avvertendoli che lanon rispondeva più. È stato immediatamente allertato il 118, ma quando l’equipe è arrivata non ha potuto far altro che constatare il decesso: inutile tentare qualsiasi manovra.