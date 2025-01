Ultimouomo.com - Jayden Daniels, il quarterback in realtà virtuale

Non ha avuto molta storia l’NFC Championship tra i Philadelphia Eagles e i Washington Commanders. Saquon Barkley, candidato MVP, ha incantato ancora correndo per 118 yards (60 con la prima azione offensiva della partita) e mettendo a segno 3 touchdown per il 23-55 finale. Domenica 9 febbraio, al SuperDome di New Orleans, gli Eagles ritroveranno i Kansas City Chiefs per il Super Bowl 2025, rivincita di quello del 2022.I Commanders, battuti, possono però dirsi soddisfatti della propria stagione e del futuro che li attende. Arrivati vicini a un traguardo che manca da 33 anni grazie a un rookie selezionato qualche mese prima con la seconda scelta assoluta: ilda Louisiana State University.ha abbattuto ogni record relativo alle matricole e nella prima campagna playoff della sua carriera ha marciato sul prato dei Tampa Bay Buccaneers per il drive decisivo nel Wild Card Round, prima della masterclass nel Divisional al Ford Field di Detroit (testa di serie numero uno), per 350 yards e 2 touchdown.