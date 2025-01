Cinemaserietv.it - Il plaid di One Piece è in edicola (ma affrettatevi ad acquistarlo) – VIDEO

Leggi su Cinemaserietv.it

Dopo il successo della serie Netflix dedicata, la febbre italiana per Onesembra destinata a non scendere mai: e per capitalizzare su un buzz di tale portata, Gazzetta dello Sport ha realizzato un esclusivo(120×180) a tema, con l’inconfondibile logo piratesco.Attenzione: il prodotto è acquistabile in, ma mentre scriviamo il nostro articolo, le scorte stanno velocemente terminando, tanto che il gadget non è più acquistabile dal sito ufficiale di Gazzetta Store.Alcuni esemplari sono ad ora acquistabili a questo link, sul sito dionline. store, uno tra i tanti siti nostrani dedicati alla distribuzione di arretrati e articoli daNelqui sotto potete vedere ilin tutta chiarezza: misura 120×180 cm e viene venduto a 17.99 euro. Il colore di base è neutro e il disegno principale rappresenta il personaggio di Monkey D.