Il giudice di pace | norme anti Covid ingiuste Palazzo Chigi dovrà risarcire 10 euro

Leggi su Open.online

«Danno non patrimoniale» arrecato tramite le: per questo una ventina di persone riceverà diecidi risarcimento dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Lo ha stabilito Paolo Olezza,didi Alessandria, al termine di una causa intentata contro. La Presidenza del Consiglio aveva chiesto il respingimento del ricorso. Il magistrato, al contrario, ha sancito che sono le stesse «posizioni espresse dall’attuale Consiglio dei ministri» riguardo a pandemia e vaccini a sottolineare il «carattere illecito della normativa», fungendo come «una sorta di confessione stragiudiziale». Il precedente di BolognaNei giorni scorsi un’altra sentenza di undi, questa volta di Bologna, aveva annullato una multa comminata ai partecipdella manifestazione «Io Apro», organizzata il 15 gennaio 2021.