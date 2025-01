Ilrestodelcarlino.it - Il dovere di ricordare. Enti e Comune per la pace

La città di Ascoli ha dedicato il 27 gennaio a una serie di iniziative per il Giorno della Memoria. Una giornata intensa, volta a riflettere su un passato orribile, suscitando riflessioni che devono suggerire che è fondamentale tenere alta l’attenzione e vigilare affinché le degenerazioni dell’Olocausto non possano mai e poi mai ripetersi. Diversi momdedicati soprattutto al coinvolgimento, fondamentale, dei giovani affinché siano sempre e ad ogni costo promotori e messaggeri di. Al calendario degli evhanno portato il proprio contributo, tra gli altri, ildi Ascoli, l’associazione Il Portico di Padre Brown, la Diocesi, l’Ufficio Scolastico Regionale. Suggestiva l’apertura di giornata che ha avuto come teatro la stazione ferroviaria con Le valigie di Auschwitz. Sono stati Anna Filiaggi e Giovanni Traini a leggere nel silenzio assoluto le parole vergate da Liliana Segre e Primo Levi, che hanno vissuto sulla propria pelle l’immane follia della deportazione nei campi nazisti.