Lanazione.it - Half Marathon Firenze, boom di iscrizioni

Leggi su Lanazione.it

, 28 gennaio 2025 – Cresce l’attesa per l’, in programma il 6 aprile 2025. A oltre due mesi dall’evento, lesono già a quota 2.589, più del doppio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (1.170). Il cambio tariffa, scattato domenica scorsa, ha confermato il trend positivo, spingendo il Comitato organizzatore, guidato da Marco Ceccantini e promosso da Uisp, a ipotizzare un aumento del tetto massimo di iscritti di 500 unità, per evitare chiusure anticipate. La prossima scadenza tariffaria è fissata per il 28 febbraio, un’occasione per approfittare di un prezzo agevolato. L’evento, che ha Mizuno come nuovo sponsor tecnico, si svolgerà nel cuore dicon un percorso ad anello da ripetere due volte, attraversando i principali monumenti della città.