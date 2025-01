Metropolitanmagazine.it - Gianni Alemanno dovrà restare in carcere

Il tribunale di sorveglianza ha confermato la revoca degli arresti domiciliari e la detenzione inper l’ex sindaco di Roma, che era stato incarcerato lo scorso 31 dicembre.deve scontare una pena di 1 anno e 10 mesi per finanziamento illecito e traffico di influenze illecite, a cui era stato condannato nel 2022 nell’inchiesta nota come “Mafia Capitale”Nessuno spiraglio per nessuna alternativa. Il Tribunale di Sorveglianza ha infatti depositato nella mattinata di oggi, martedì 28 gennaio – un’ordinanza con cui viene revocato in via definitiva l’affidamento in prova ai servizi sociali che gli era stato concesso. La decisione arriva a seguito delle violazioni commesse dall’ex primo cittadino, che, secondo i giudici, sono meritevoli della detenzione.Inizialmente,aveva ottenuto la possibilità di scontare la pena con l’affidamento in prova ai servizi sociali, un percorso che avrebbe dovuto consentirgli di mantenere la libertà lavorando per la collettività.