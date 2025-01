.com - Festival di Sanremo 2025: cantanti, ospiti, regolamento, programma e tutte le novità

Ildisi preannuncia come uno degli eventi più attesi dell’anno. La 75ª edizione si terrà al Teatro Ariston dall’11 al 15 febbraio. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai1, Radio2 e RaiPlay, promettendo cinque serate ricche di musica, spettacolo e grandi emozioni. Quest’anno ilvedrà la partecipazione di 30 artisti Big con canzoni inedite, oltre a una competizione separata dedicata alle Nuove Proposte. Scopriamo insieme tutti i dettagli.IndiceI numeri deldie le canzoni in gara aI conduttori e gliLe Nuove ProposteIldelle 5 serate didi: La serata delle coverIl PrimaIl Dopoe giurieConclusioneI numeri deldiL’edizioneporta con sé alcune curiosità interessanti.