Lanazione.it - Faentina, la protesta si allarga. Confindustria: "Intervenire subito"

Leggi su Lanazione.it

Domenica prossima il Mugello manifesterà per chiedere con forza una ferroviache funzioni meglio a servizio di tutti. L’iniziativa è stata presa dagli enti locali mugellani, su proposta del presidente dell’Unione dei Comuni, s sono stati coinvolti anche i comuni della Val di Sieve e della Romagna, e con loro associazioni di categoria e sindacati. AncheMugello-Val di Sieve, seppur non presente in piazza domenica, condivide le finalità della manifestazione. "E’ un’iniziativa – nota il suo presidente Massimo Ferrati – che segnala il disagio che i viaggiatori ormai da tempo avvertono, di fronte a un servizio che non funziona. Non c’è quindi alcun elemento di disaccordo, soltanto modalità diverse: e di recente, quando abbiamo incontrato l’assessore regionale allo sviluppo economico Marras, il tema di un sistema di trasporti pubblici per e verso il Mugello che non funziona, lo abbiamo posto con forza.