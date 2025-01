Ilgiorno.it - Errante Parrino come il suo padrino Messina Denaro: in manette in ospedale. Ecco come è stato catturato

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 28 gennaio 2025 – La latitanza quasi trentennale del cugino acquisito Matteofinì la mattina del 16 gennaio 2023 davanti alla clinica privata La Maddalena di Palermo: la primula rossa di Cosa Nostra era lì per sottoporsi a una seduta di chemioterapia per contrastare il tumore al colon che lo stroncò otto mesi dopo. Quella di Paolo Aurelioè durata molto meno, appena 48 ore, ma si è conclusa più o meno nello stesso modo: appena ha messo piede nell’Fornaroli di Magenta accompagnato dalla moglie, i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, guidati dal colonnello Antonio Coppola e dal tenente colonnello Fabio Rufino, lo hanno bloccato per notificargli l’ordine di carcerazione reso esecutivo sabato scorso dal verdetto della Corte di Cassazione.