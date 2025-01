Spazionapoli.it - Dorgu, arriva l’ultima ora tanto attesa: i tifosi del Napoli sperano

Ultimissime Calciono importanti novità sul futuro di Patrick. Anche ipartenopei sono coinvolti e orain un effetto domino Per le ultimissime calcio, giungono informazioni importantissime legate al destino di Patrick. Il calciatore del Lecce è al centro di voci di mercato che hanno coinvolto anche gli azzurri. Da tempo il giocatore è finito nel mirino di Antonio Conte, che lo ha avvicinato personalmente al termine della partita tra le due squadre a inizio anno. Qualche parola sussurrata all’orecchio, che ha fatto sognare.Il futuro di, ora, sembra definitivamente stabilito. In mattinata sono giunte novità legate alla cessione dell’esterno, che è entrato anche nelle grazie del Manchester United. Proprio i Red Devils avrebbero accelerato negli ultimi giorni, nel tentativo di battere la concorrenza, specialmente quella del, e portarsi così a casa il danese già per gennaio.