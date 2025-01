Juventusnews24.com - Danilo Juve, nessun rimpianto: «Ho sempre dato il mio massimo, la coscienza pulita ce l’ho». L’ex capitano fa chiarezza così

di RedazionentusNews24per il brasiliano per come è finita con i bianconeri. Ecco le dichiarazioni dellascia lae anche Torino. Il brasiliano è pronto a fare ritorno in Brasile per unirsi al Flamengo, ma non ha rimpianti per come è finita con i bianconeri. Queste le sue dichiarazioni prima di imbarcarsi.RIMPIANTI – «Non ne ho, hola massima disponibilità dal primo all’ultimo giorno. Mi dispiace non avere la possibilità di salutare la gente allo Stadium. Hoil mio, questace».LE DICHIARAZIONI COMPLETE DILeggi suntusnews24.com