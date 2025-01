Juventusnews24.com - Continassa Juve: giornata di vigilia, le ultime su Cambiaso

di RedazionentusNews24Lenotizie di formazionein vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla– Tutti gli aggiornamenti in casasu infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla.Allenamento: ledalladiin casa. I bianconeri affrontano il Benfica domani nell’ottavo match della nuova Champions League.ntus già qualificata ai playoff ma l’obiettivo resta sempre la vittoria per ottenere un miglior piazzamento in classifica.Presente questa mattina anche il neo arrivo Renato Veiga che non è comunque convocabile per la sfida di domani. Assente anche Andreaoltre ai lungodegenti Bremer, Cabal e Milik.