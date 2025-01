Unlimitednews.it - Cleveland torna a vincere, Boston ko, Davis trascina i Lakers

(STATI UNITI) (ITALPRESS) –cade contro Houston, New York surclassa Memphis mentre continua il momento positivo dei.Dopo tre sconfitte di fila, i Cavs ritrovano il sorriso superando 110-91 Detroit con 22 punti di Garland e 21 di Mitchell mentre ai Pistons non bastano Cunningham (22 punti) e Beasley (19 punti), con Simone Fontecchio che mette a referto 4 punti (2/6 dal campo con 0/3 da tre), 3 rimbalzi e un assist in 19 minuti.allunga in vetta a Est suche al TD Garden viene beffata a 0?7 dalla sirena da Amen Thompson (33 punti): suo il canestro che regala a Houston (nona vittoria in undici gare) il successo per 114-112 sui Celtics (Brown il migliore con 28 punti). I Rockets consolidano la seconda piazza a Ovest approfittando del pesante ko di Memphis – che era in serie positiva da sei partite – al Madison Square Garden: prova di forza di New York (143-106) che,ta da Bridges (28 punti, 6 assist e 5 rimbalzi) e Towns (24 punti e 11 punti), centra il quarto successo consecutivo e si porta a ridosso di