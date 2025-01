Inter-news.it - Calhanoglu, i problemi non sembrano finiti. Ora l’Inter ha un timore

Hakannon ha recuperato dall’infortunio che lo ha costretto ad uscire dal campo durante il primo tempo della finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan. Questa la situazione in vista del terzo derby stagionale.IL PUNTO – Hakanè il faro del centrocampo del, il motore che dà il via alle sortite offensive del club nerazzurro. L’assenza del turco pesa in maniera significativa sia per il suo rendimento in campo che per le rotazioni che stanno, di conseguenza, mancando al tecnico Simone Inzaghi a centrocampo. Il centrocampista dei meneghini garantisce, inoltre, una personalità e una capacità di leadership in mezzo al campo di cui nessun altro, non colpevolmente, è in possesso.può saltare Inter-Milan? La situazioneUN RISCHIO –avrebbe dovuto disputare una decina di minuti contro il Monaco, nella sfida di Champions League prevista per domani 29 gennaio alle ore 21 allo Stadio San Siro, per poi essere pronto al terzo derby della stagione contro il Milan.